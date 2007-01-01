تعيين راعي إنجيلي وزيرا للتعليم في البرازيل

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عين رئيس البرازيل جاير بولسونارو الراعي الإنجيلي ميلتون ريبيرو وزيرا جديدا للتعليم.

يشار إلى أن ريبيرو 62 عاما نائب سابق لرئيس إحدى الجامعات الخاصة في ساو باولو وراعي في كنيسة سانتوس بريسبيتريان.

ونشر التعيين في الجريدة الرسمية أمس الجمعة.

يشار إلى أن وزارة التعليم هي إدارة مهمة لليمين الديني في البلاد. واليمين الديني هو الداعم القوي للسياسات المحافظة اجتماعيا.

وعند انتخابه، تعهد بولسونارو بـ"تطهير المدارس من أيديولوجية النوع الاجتماعي" و"أيديولوجيات تعارض قيم الأسرة". وقال إن التعليم يجب أن يركز فقط على إعداد الأطفال لمهنهم المستقبلية.