الإمارات تسجل 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تسجيل 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 54 ألفًا و648 في البلاد.

ونقالًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم السبت، أشارت «الصحة الإماراتية» إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 331.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 679 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 44 ألفًا و648.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 560 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 12 مليون إصابة.