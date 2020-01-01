إلزام طالبى الترشح بتقديم نتيجة الكشف الطبى وتحاليل المخدرات والمسكرات



تفتح لجان متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ أبوابها فى 27 محكمة ابتدائية، ابتداء من صباح اليوم وتستمر على مدى أسبوع، أمام الرغبين فى الترشح فى الانتخابات التى من المقرر أن تجرى خارج البلاد يومى الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس المقبل، وفى الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس.

وعلى مدى الأسبوع الماضى، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من القرارات التى تنظم عملية تلقى طلبات الترشح، بدأتها الهيئة بالقرار رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠، بشأن توقيع الكشف الطبى على راغبى الترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ، الذى كلف طالب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بالتقدم لتوقيع الكشف الطبى عليه لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات، بالمستشفيات والمعامل التى حددتها وزارة الصحة.

كما صدر قرار الهيئة 36 لسنة 2020، مكملا لقرار فتح باب الترشح فى الانتخبابات، ونص على إلزام طالبى الترشح تقديم رفق مستندات الترشح نتيجة الكشف الطبى وتحاليل المخدرات والمسكرات، بالإضافة إلى إقرار بعدم صدور أحكام ضدهم.

أما تلقى طلبات الترشح وفقا لنظام القوائم فحددت الهيئة له ٤ محاكم، وفقا لتقسيم دوائر انتخابات القوائم الوارد فى قانون مجلس الشيوخ، حيث تتمثل هذه المحاكم فى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، التى ستتلقى طلبات الترشح من الدائرة الأولى «قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا» ومقرها مديرية أمن القاهرة، ومحكمة جنوب الجيزة الابتدائية «قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد» ومقرها مديرية أمن الجيزة، ومحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية «قطاع شرق الدلتا» ومقرها مديرية أمن الشرقية، وأخيرا محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية «قطاع غرب الدلتا» ومقرها مديرية أمن الأسكندرية.