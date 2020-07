إيهاب توفيق يواصل تصوير كليب «هي دنيا»

View this post on Instagram

من اليوم التانى لتصوير فيديو كليب " هى دنيا " إنتظروا فيديو كليب #هى_دنيا قريباً #ايهاب_توفيق www.facebook.com/ehabtawfiksinger الاغنية من ألحان الملحن الراحل أشرف سالم و كلمات عوض بدوي و من توزيع احمد عادل من إخراج : متيم السراج، وتنفيذ شركة : اكس جيرينيشن ايجيبت Marketing & Social Media Management @abuamraofficial