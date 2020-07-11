إيهاب توفيق يواصل تصوير كليب «هي دنيا»

يواصل الفنان إيهاب تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة «هي دنيا»، تمهيدا لطرحه قريبا، والأغنية من كلمات عوض بدوي، وألحان الملحن الراحل أشرف سالم، وتوزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج متيم السراج.

ونشر «توفيق»، عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، فيديو له من موقع تصوير الكليب، ووعد جمهوره برؤية شيء مختلف، متمنيا أن تنال الأغنية إعجابهم.

يذكر أن أخر أعمال الفنان إيهاب توفيق أغنية «الصيف والبحر»، التي طرحها في أغسطس الماضي، وهي من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع أحمد عادل، كما شارك في الموسم الرمضاني 2020 بأغنية دعائية، تحمل اسم «قادرين» مع كلا من حميد الشاعري ومصطفى قمر وهشام عباس، وهي من كلمات أحمد حسن راوؤل.