سلطان عمان يصل إلى السعودية في أول زيارة خارجية له منذ توليه الحكم

وصل سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم الأحد إلى السعودية في زيارة للمملكة تعد هي الأولى له خارج بلاده منذ تقلده منصبه في يناير 2020 خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.



وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي السلطان هيثم في مطار خليج نيوم، حيث جرت مراسم استقبال رسمية ترحيبا بقدومه.



وتأتي زيارة سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة اليوم، والتي تدوم يومين، بناء على دعوة تلقاها من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وهي "زيارة دولة".



وقال بيان رسمي سعودي، إن الزيارة تاتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين وتوسيعًا لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات بما يعود على شعبي البلدين بالخير والنماء.



وسيتم خلال الزيارة، بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالبلدين إلى المستويات التي تلبي تطلعات أبنائهما وتحقق الأهداف المرسومة والغايات المنشودة في كافة المجالات؛ وصولا لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتكفل حاضرًا ومستقبلا أكثر ازدهارًا ورخاءً وإشراقًا" وفق ما أكده البيان الرسمي للزيارة الذي بثته وكالة الأنباء العمانية.



وكان وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي كشف أمس السبت، عن أن القمة المرتقبة بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والسلطان هيثم بن طارق التي تعقد في مدينة نيوم شمال غربي السعودية، ستشهد إطلاق مجلس تنسيق بين البلدين، معتبراً أن هذا المجلس سيكون إطاراً لكثير من الاتفاقيات التي يزمع البلدان توقيعها.



وتوقع وزير الخارجية العماني أن تشهد العلاقات بين السعودية وسلطنة عمان قفزة في المستقبل القريب بمجالات التعاون والشراكة، خصوصا في ضوء الافتتاح التاريخي المرتقب لأول منفذ حدودي بري مباشر بين البلدين، وما قد يتبع ذلك من مشاريع لوجيستية وبنى أساسية تكاملية واعدة.



وكانت مصادر خليجية في الرياض، قالت لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، الأسبوع الماضي إن وفدا رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء سيرافق السلطان هيثم في زيارته.