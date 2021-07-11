أتليتيكو مينيرو ينضم لكبار الدوري البرازيلي

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تقدم فريق أتليتيكو مينيرو للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري البرازيلي لكرة القدم بفوزه على مضيفه أميريكا مينيرو 1 /صفر فجر الأحد بالمرحلة الحادية عشرة.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها فاز فلومينينسي على مضيفه سبورت ريسيفه 2 /1 وساو باولو على ضيفه باهيا 1 /صفر.

ورفع أتلتيكو مينيرو رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف براجانتينو الوصيف وبفارق ثلاث نقاط عن بالميراس المتصدر.

ويدين اتلتيكو مينيرو بالفضل في هذا الفوز للاعبه ديلان فيليبي بوريرو كايسيدو الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 68.