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أنهى المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول من نهائي كوبا أمريكا، متقدما على البرازيل بهدف دون رد.

وبدأ النهائي في الساعة الثانية من صباح الأحد، على ملعب الماركانا الشهير.

أحرز الهدف الوحيد أنخيل دي ماريا عند الدقيقة 22 من عمر اللقاء بعدما انفرد بمرمى البرازيل ووضع الكرة من فوق إيدرسون لتسكن شباك السيلساو.

وكان الشوط الأول متكافئا من حيث الاستحواذ، مع أفضلية نسبية في وسط الملعب لصالح المنتخب الأرجنتيني.

وحد المنتخب الأرجنتيني من خطورة نيمار ورفاقه في الشوط الأول، وهو الأمر ذاته بالنسبة لليونيل ميسي الذي كان محاطا برقابة لصيقة من خط وسط ودفاع البرازيل.

وبدأت الأرجنتين المواجهة بتشكيل مكون من...

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: مونتيل - روميرو - أوتاميندي - أكوينا

خط الوسط: دي بويل - باريديس - لوسيلسو

خط الهجوم: ليونيل ميسي - لاوتارو مارتينيز - أنخيل دي ماريا

وتلعب البرازيل المواجهة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

خط الدفاع: دانيلو - ماركينيوس - تياجو سيلفا - رينان لودي

خط الوسط: فريد - كاسيميرو - لوكاس باكيتا

خط الهجوم: إيفرتون - لوكاس باكيتا - ريتشارلسون