رئيس مجلس الدوما الروسى: هدف الغرب من الصراع على أراضي أوكرانيا هو إضعاف روسيا

قال رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين، أمس الأحد، إن هدف الغرب من الصراع على أراضي أوكرانيا هو إضعاف روسيا.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن فولودين "بالنسبة للصراع على أراضي أوكرانيا، من الواضح أن هدفه هو إضعاف روسيا"، مشيرًا إلى أنه "عندما كان الاقتصاد الأول في العالم يفقد مكانته، كانت هناك دائما صراعات".

وأضاف أن الجميع يعلم أنه بعد نتائج الحرب العالمية الثانية، كان هناك إعادة توزيع للمناصب القيادية الغربية، وانتقلت من إنجلترا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من الواضح أن هذا كان مرتبطا أيضا بالحرب التي كانت تجري وقتها".