قال المخرج أحمد مراد، إن رواية «1919»، المأخوذ منها فيلم «كيرة والجن»، أصعب عمل مرّ عليه؛ لأنه يتطلب فهم مصر من 100 سنة بسياستها وشعبها، واحتلال إنجليزي وصل لـ72 عامًا، لافتًا إلى أن مصر من الشعوب التي محت تاريخ الاحتلال.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد: «الجميل إن القصة بدأت بواحدة ست دولت فهمي، ثم يظهر مجموعة من الأبطال أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن».

ولفت إلى أنه بدأ فكرة رواية «1919» قبل كتابة رواية «الفيل الأزرق»، ثم عاد إليها مرة أخرى وأصدرها عام 2014، معقبًا: «قلت إنها رواية حقيقية موجودة، وأجمل حاجة ممكن تحصل إننا نطلع أبطال من الشعب المصري».

وذكر أن مصر في تلك الفترة كانت «هوليود الشرق» في السينما والترفيه وقبلة للموضة – رغم الاحتلال – فضلًا عن أنها تمتلك قوة غير طبيعية، منوهًا إلى أن «الأصعب من كتابة الرواية، يرتبط بتحوليها لعمل فني، وفقًا للمقاييس التجارية للسينما والإنتاجية».

وأوضح أن التكلفة كانت بمثابة معضلة كبيرة، مستطردًا: «عندما تحدثت مع مروان حامد رأينا بأننا نحتاج سنوات لنصل إلى إنتاج له جرأة بتقديم فيلم في تلك الحقبة الزمنية، وهو تحد غير طبيعي تخطيناه، والعقبات التي واجهت المشروع استغللناها في إعادة تأهيل النص، حتى يواكب الشكل الجديد في السينما».

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