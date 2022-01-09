طرح الفنان عمرو دياب ميجا ميكس مكون من 3 أغنيات عبر تطبيق أنغامي، وذلك في تجربة هي الأولى من نوعها.

الأغاني الثلاثة هي "ناس حلوة"، و"ب وح وب وك"، و"وزير السعادة".

أغنية "ناس حلوة" من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيري شكري.

أما أغنية " ب و ح و ب و ك" فمن كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، وميكساج و ديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل اندرو داوود و شيري شكري.

بينما أغنية "وزير السعادة" كلمات هاني رجب، والحان احمد زعيم، توزيع عادل حقى، ميكساچ و ديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل أندرو داوود وشيري شكري، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.