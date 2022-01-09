رئيس الوزراء الياباني يعرب عن رغبته في تعزيز الدفاع بشكل جذري

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، إنه يرغب في "تعزيز جذري" لدفاع بلاده في الأعوام المقبلة، وفقا لوكالة "كيودو" للأنباء.

وجاءت تصريحات كيشيدا في أعقاب الفوز الواضح الذي حققه حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت أمس الأحد.

وعلى خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا وطموح الصين المتزايد والتهديد الذي تشكله برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، يريد الحزب الحاكم في اليابان زيادة ميزانية الدفاع في البلاد إلى 2% أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال كيشيدا، إنه سوف يواصل إرث سلفه شينزو آبي الذي اغتيل قبل الانتخابات بيومين.

ويشمل هذا تعديل دستور ما بعد الحرب السلمي، وهو ما كان الهدف السياسي لآبي في حياته. وكان آبي يرغب في ترسيخ وجود الجيش في الدستور. وعلى الرغم من أنه لم ينجح في تعديل الدستور، تمكن ببساطة من "إعادة تفسيره" من أجل توسيع دور الجيش إلى جانب قوة الحماية الحالية، الولايات المتحدة.

وحصل معسكر أنصار التغيير الدستوري – والذي يضم إلى جانب حزبي الائتلاف الحاكم حزبين معارضين محافظين - على أغلبية الثلثين في انتخابات مجلس الشيوخ، الذي يعتبر الأقل قوة بين مجلسي البرلمان.