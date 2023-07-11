السعودية تؤكد حرصها على تعزيز جهود أوبك بلس لدعم استقرار أسواق النفط

أكدت السعودية اليوم الثلاثاء حرصها على تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس" لدعم استقرار أسواق النفط.

وقال وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس" عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر، اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز أن "مجلس الوزراء أكد مجددًا حرص المملكة على تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول مجموعة "أوبك بلس" لدعم استقرار أسواق النفط وتوازنها، ومن ذلك الإعلان عن تمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا والذي بدأ تطبيقه في يوليو الجاري لشهر آخر ليشمل أغسطس القادم مع إمكانية تمديده".

وقال وزير الإعلام السعودي من ناحية أخرى أن"المجلس استعرض ما توصل إليه الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا الذي عقد في موسكو من اعتماد خطة العمل المشترك للفترة من عام 2023 إلى 2028، والتنسيق بشأن مختلف القضايا السياسية الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأوضح الوزير الدوسري في بيانه أن "مجلس الوزراء تناول مجمل مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات الإقليمية والدولية خلال الأيام الماضية في إطار جهودها الداعمة للعمل الجماعي والنهج متعدد الأطراف من أجل مواجهة التحديات العالمية والحفاظ على السلام والاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار".

وأعلن وزير الإعلام السعودي أن "مجلس الوزراء اطّلع على نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى فرنسا ولقائه بالرئيس إيمانويل ماكرون وما جرى خلاله من استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في جميع المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة".