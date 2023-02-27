قافلة طبية لصالح المرضى غير القادرين من أبناء بني مزار في المنيا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، استئناف العمل في مجال تقديم الخدمات الطبية لصالح المرضى غير القادرين بالتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية، والتحالف الوطني الأهلي، حيث تم تنظيم قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 85 مريضا، ضمن المرضى الأولى بالرعاية بقرى أبو جرج وشمس الدين و صفط أبو جرج وعزبة عبد الرازق مركز بني مزار.

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

وأضاف أن القافلة بدأت من التاسعة صباحا بمستشفى المنيا الجامعي، حيث تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات.