ضبط شخصين بحوزتهما كمية من الشابو والحشيش في نصر النوبة بأسوان

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تمكن رجال مباحث نصر النوبة بأسوان، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطلين وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة والسلاح الآلي.

تلقى اللواء عاطف أبو الوفا مدير المباحث الجنائية بأسوان، إخطارًا من الرائد أحمد ثروت رئيس مباحث نصرالنوبة، بورود معلومات سرية عن قيام شخصين عاطلين بترويج وبيع المخدرات بمنطقة الحجيرات بوادي خريت التابعة لدائرة المركز.

وقامت حملة تحت إشراف العميد سعد عبدالجواد رئيس فرع البحث، وتنفيذ النقيب أيمن شامة معاون المباحث، بضبط عاطلين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة "شابو، حشيش، بانجو"، وسلاح آلي لحماية نشاطهما الإجرامي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.