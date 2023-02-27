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برشلونة يخطط لتمديد عقد تير شتيجن حتى الاعتزال

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 11 يوليه 2023 - 11:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يوليه 2023 - 11:44 م

يسعى نادي برشلونة لتمديد عقد حارسه، مارك أندريه تير شتيجن، حيث ينتهي العقد الحالي في 30 يونيو 2025.

وانتقل تير شتيجن صاحب الـ31 عاما من بوروسيا مونشنجلادباخ إلى برشلونة في صيف 2014، بمبلغ 12 مليون يورو، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 37 مليون يورو.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن إدارة النادي الكتالوني تريد أن يعتزل مارك تير شتيجن، في ملعب كامب نو، ولكن التمديد سيكون حتى 2028.

وأبرزت صحيفة ماركا الإسبانية دور تير شتيجن كلاعب وقدرته على المحافظة على شباكه مما ساعد على تتويج برشلونة بعدة بطولات أخرها الدوري الإسباني.

ونجح تير شتيجن في معادلة الرقم القياسي لفرانسيسكو ليانيو، بالحفاظ على نظافة الشباك في 26 مباراة في موسم واحد، كأكثر حارس يحقق ذلك في نسخة واحدة من الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي.


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