 بدء المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين الجديدة - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 يوليه 2023 7:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟
النتـائـج تصويت

بدء المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين الجديدة

مصطفى الجداوي وإسراء زكريا
نشر في: الثلاثاء 11 يوليه 2023 - 7:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يوليه 2023 - 7:36 م

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان العلمين الجديدة؛ للإعلان عن تفاصيل دورته الأولى المقرر إقامتها في الفترة من 13 يوليو الجاري وحتى 26 أغسطس المقبل، وذلك بحضور نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأشرف صبحي، وزير الرياضة، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

جائ ذلك حضور نجوم الرياضة سيد معوض وأحمد حسن ومحمد فضل.

ويعد مهرجان العلمين الجديدة أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، حيث يتضمن 12 نشاطا فنيا ورياضيا، منها: 10 عروض أزياء عالمية، وبطولة لكرة القدم الشاطئية، وبطولة للتجديف، وبطولة للبادل، وبطولة ترياثلون سباق ثلاثي، وتحدي جيت سكي، وحفلات غنائية لفنانين محليين وعرب ودوليين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك