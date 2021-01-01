بدء المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين الجديدة

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان العلمين الجديدة؛ للإعلان عن تفاصيل دورته الأولى المقرر إقامتها في الفترة من 13 يوليو الجاري وحتى 26 أغسطس المقبل، وذلك بحضور نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأشرف صبحي، وزير الرياضة، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



جائ ذلك حضور نجوم الرياضة سيد معوض وأحمد حسن ومحمد فضل.



ويعد مهرجان العلمين الجديدة أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، حيث يتضمن 12 نشاطا فنيا ورياضيا، منها: 10 عروض أزياء عالمية، وبطولة لكرة القدم الشاطئية، وبطولة للتجديف، وبطولة للبادل، وبطولة ترياثلون سباق ثلاثي، وتحدي جيت سكي، وحفلات غنائية لفنانين محليين وعرب ودوليين.