حقق فيلم "ولاد رزق - القاضية"، أمس، مليونا و477 ألف جنيه، ليواصل بذلك صدارته لشباك التذاكر منذ طرحه في موسم عيد الأضحى، ويصل إجمالي إيراداته بعد 4 أسابيع عرض إلى 219 مليونا و207 ألف جنيه، ليعزز بذلك صدارته لقائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الاسمية، والتي كان يسيطر عليها منذ موسم عيد الأضحى الماضي فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبدالعزيز، برصيد 130 مليون جنيه.

"ولاد رزق - القاضية" من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني، ويشارك في بطولته كل من أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، وأسماء جلال، ونسرين أمين، كما يشارك أيضا عدد من ضيوف الشرف أبرزهم كريم عبدالعزيز، وأحمد فهمي، وإياد نصار، ورزان مغربي، ونيكول سعفان.

وتدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3"، في إطار أكشن اجتماعي رومانسي، حول أولاد رزق ورحلتهم بعد 3 سنوات من الابتعاد عن أعمال الجريمة، ولكن تجبرهم الظروف على العودة لها، فيجتمعون مرة أخرى لتنفيذ أقوى وأخطر عملية إجرامية، ويأخذون عهدا على أنفسهم على أن تكون آخر عملية لهم.

كما كان المركز الثاني من نصيب فيلم "اللعب مع العيال"، حيث حقق، 516 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 4 أسابيع عرض إلى 36 مليونا و800 ألف جنيه.

الفيلم يتعاون فيه الفنان محمد عادل إمام، لأول مرة مع المخرج شريف عرفة، تدور قصته في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم خلاله محمد إمام شخصية مدرس تاريخ اسمه "علام"، ويعيش قصة حب مع أسماء جلال التي تظهر بدوية، فيما يظهر باسم سمرة بشخصية تاجر سلاح ومخدرات، أما بيومي فؤاد، فيلعب دور زعيم إحدى قبائل البدو ضمن الأحداث، وتم تصوير الفيلم بين عدة مدن ساحلية منها الغردقة، ونويبع.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، وباسم سمرة، وويزو، وأسماء جلال، وحجاج عبد العظيم، ومصطفى غريب.

وجاء في المركز الثالث فيلم "عصابة الماكس"، محققا 321 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 4 أسابيع عرض إلى 20 مليونا و447 ألف جنيه.

الفيلم بطولة الفنان أحمد فهمي، من تأليف أمجد الشرقاوي، ورامي علي، وإخراج حسام سليمان، ويشارك في بطولته كل من لبلبة، وروبي، ومحمد لطفي، وحاتم صلاح، وأوس أوس، وأحمد فهيم، ويظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم.

وتدور في إطار كوميدي، حول شخص ينفذ عمليات سرقة عديدة وحده، دون أن يحتاج إلى مساعدة من أحد، إلى أن يجد نفسه متورطا في عملية كبيرة، ويضطر أن يلجأ إلى مجموعة من الأشخاص لمساعدته.

المركز الرابع كان من نصيب فيلم "جوازة توكسيك"، حيث حقق 249 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد أول أسبوع عرض إلى 2 مليون و379 ألف جنيه، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وهيدي كرم، ومحمد أنور، وملك قورة، وتامر هجرس.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق كثير من المفارقات الكوميدية.

فيما كان المركز الخامس والأخير من نصيب فيلم "أهل الكهف"، حيث حقق أمس 91 ألف جنيه، ليصل بذلك إجمالي إيراداته بعد 4 أسابيع عرض إلى 11 مليونا و276 ألف جنيه.

الفيلم من بطولة خالد النبوي، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وريم مصطفى، وأحمد عيد، وصبري فواز، وبسنت شوقي، ومصطفى فهمي، وبيومي فؤاد، وهاجر أحمد، وأحمد وفيق، ورشوان توفيق، وأحمد فؤاد سليم، وجميل برسوم.

والفيلم مأخوذ عن رواية مسرحية من 4 فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير"، وقد كتب المعالجة السينمائية للفيلم الكاتب أيمن بهجت قمر، وأخرجه عمرو عرفة.