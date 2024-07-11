وثيقة: مصر تستهدف 130 مليار دولار صادرات في عام 2026-2027

تستهدف مصر 130 مليار دولار صادرات في عام 2026-2027، بحسب وثيقة عن خطة عمل الحكومة.

وفق الوثيقة التي حصلت عليها «الشروق»، فان الحكومة المصرية تتبنى خطة متكاملة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات والتجارة، من خلال استكمال خطط إنشاء مراكز لوجستية دولية متكاملة بجوار الموانئ البحرية لتيسير الحركة الدولية للبضائع، وزيادة طاقة استيعاب الموانئ الرئيسية.

وتشمل خطة الحكومة المصرية تأسيس مجلس أعلى للوجستيات وجهاز لتنظيم الخدمات اللوجستية، وزيادة عدد سفن أسطول النقل البحري المصري إلى 31 سفينة خلال عام 2026 – 2027، وتطوير الأسطول البحري المصري ليكون قادرا على نقل 20 مليون طن بضائع سنويا.

كما تشمل الخطة أيضا إنشاء خط ملاحي مباشر مع أمريكا اللاتينية، ومنطقة لوجستية في أحد الموانئ البرازيلية، وإنشاء محطة متعددة الأغراض ومنطقة لوجستية بميناء الإسكندرية.

وتستهدف مصر 31.2% معدل النمو السنوي لإنتاج قطاع الصناعة بالأسعار الجارية عام 2026-2027، بحسب الوثيقة.

كما ستعمل الحكومة على زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، لا سيما تعزيز برنامج المساندة التصديرية، بهدف تشجيع المصدرين وبالتالي زيادة الصادرات المصرية. وتشمل الجهود توجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وكذلك السداد الفوري للمساندة. كما تسعى الحكومة إلى زيادة معدلات التصدير في قطاعات واعدة مثل البترول والزراعة والصناعات التحويلية والإلكترونيات.