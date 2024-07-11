جالانت يناقش مع المبعوث الأمريكي التقدم المحرز بشأن اتفاق إطلاق سراح الرهائن بغزة

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الخميس، مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكجورك، لبحث التقدم المحرز في صفقة إطلاق سراح الأسرى في غزة.

وذكر مكتب جالانت، في بيان نقلته صحيفة «معاريف» العبرية، أن «المباحثات تطرقت إلى إيصال ذخائر مهمة، سيتم إرسال بعضها إلى إسرائيل في غضون الأيام المقبلة».

وأشار البيان إلى أن «المناقشات تطرقت إلى الترتيبات الأمنية في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، لمنع تهريب الأسلحة إلى القطاع».

ولفت إلى أن «الجانبين اتفقا على استمرار التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن المسائل الأمنية الإقليمية».

وبحسب البيان، توجه جالانت بالشكر إلى المبعوث الأمريكي وكبار المسؤولين في إدارة بايدن، على «تعاونهم والتزامهم بعودة المحتجزين، والحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل وتمسكها بأهداف الحرب».