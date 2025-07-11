أثار موقف مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر، الكثير من التكهنات بشأن إمكانية انضمامه للنادي الأهلي في الفترة المُقبلة.

ويسعى الأهلي لضم مهاجم جديد، في ظل إمكانية رحيل نجمه الأساسي في خط الهجوم، الفلسطيني وسام أبو علي، الذي تلقى عروضا من عدة أندية.

وفي ظل ما يثار بشأن إمكانية موافقة مصطفى – الذي يعد أحد أبناء الزمالك – على الانضمام للأهلي فقد قام نجم نانت بتصرف مثير.

اللاعب عبر حسابه على "انستجرام"، أضاف كلمة "الزمالك" أسفل نانت – النادي الذي يمثله الآن – مع وضع رمز قلب باللون الأبيض، في إشارة من شأنها تطمئن جماهير القلعة البيضاء على أنه لن يسير على درب سابقيه في الانتقال للأحمر.

وسبق أن ضم الأهلي في السنوات الأخيرة، أكثر من نجم زملكاوي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أبرزهم إمام عاشور واشرف بن شرقي وأحمد مصطفى "زيزو".