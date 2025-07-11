بات فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، قريبا من البقاء في منصبه لموسم سابع على التوالي، حسبما أفادت تقارير صحفية.

وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" يبدو أن فهد بن نافل الأقرب ليكون رئيس الهلال مجددًا في الموسم المقبل، مع اقتراب فتح باب الجمعية العمومية.

وأوضحت الصحيفة أن الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي للهلال، هو الداعم الأكبر لبن نافل، وهذا ما يجعل حظوظه أكبر في الاستمرار بمنصبه.

وإذا نجح فهد بن نافل في البقاء في منصبه، فإنه سيكون رئيسًا لنادي الهلال، للعام السابع على التوالي، حيث يتولى المنصب منذ 2019.

جدير بالذكر أن الهلال حقق العديد من الإنجازات في عهد فهد بن نافل، أبرزها الحصول على لقب دوري أبطال آسيا مرتين، وبلوغ نهائي مونديال الأندية بشكله القديم، قبل التأهل لربع النهائي بالشكل الجديد في العام الحالي.