الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نقيب في لواء جولاني جنوب غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، مقتل نقيب في لواء غولاني في معركة جنوب قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي إن النقيب ري بيران، 21 عاما، من قرية ماشروش، وهو قائد فرقة في لواء غولاني، قتل في خان يونس.

وبحسب موقع "واينت" العبري، فإن النقيب بيران قتل أثناء هجوم شنه لواء غولاني في خان يونس لتلغيم مبان في المنطقة.

وأضاف أنه خلال العملية، وقع انفجار قوي في أحد المباني، مما أسفر عن مقتل النقيب بيران.

ولفت الموقع إلى أن التحقيقات الأولية للجيش الإسرائيلي أظهرت أن الحادث كان حادثا عملياتيا، ولكن يجري أيضا فحص اتجاهات أخرى، وفق تعبيره.

وجاء ذلك، بعد بث "كتائب القسام" مشاهد من الإغارة على تجمع لجنود وآليات إسرائيلية واستهداف آليتين وجرافتين عسكريتين ومحاولة أسر جندي في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.



وبذلك، أصبح عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، ممن سمح بنشر أسمائهم 890.