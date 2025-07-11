الجيش اللبناني يوقف 56 سورياً لتجولهم غير القانوني في عدة مناطق

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، أن وحداته أوقفت 56 مواطناً سورياً في مناطق شمال لبنان وجبل لبنان، بسبب تجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية من دون أوراق قانونية.

وأفاد بيان الجيش أن وحدات تابعة له، بمؤازرة دوريات من مديرية المخابرات، نفذت مداهمات في مخيمات للنازحين السوريين في أنفة وبشمزين وأميون – الكورة، أُوقفت خلالها 31 شخصاً. كما أوقفت وحدة من الجيش 18 سورياً عند حاجز المدفون – البترون.

وأضاف البيان أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت أيضاً 7 سوريين في منطقة الدورة – المتن، للسبب ذاته.

وأكدت قيادة الجيش، أنه تم البدء بالتحقيق مع الموقوفين تحت إشراف القضاء المختص.