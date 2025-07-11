مدرب تشيلسي يراهن على كايسيدو أمام باريس

يحاول موسيس كايسيدو، لاعب وسط فريق تشيلسي، المشاركة مع ناديه أمام فريق باريس سان جيرمان، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال كايسيدو في تصريحات صحفية: "لا أعتقد أنني وصلت للقمة بالفعل، إنني أعمل على تحقيق ذلك، أريد أن أصبح واحدًا من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، لكنني بعيد للغاية عن ذلك الآن".

أضاف: "أعمل بجد كل يوم وأريد أن أظهر ذلك على أرض الملعب، أتطلع إلى تلك المباراة".

وأكد كايسيدو في ختام حديثه: "في الحقيقة، إن تركيزي ينصب فقط على لقاء سان جيرمان، نريد الفوز بهذه البطولة، وسنرى ما سيحدث لاحقًا".