 مدرب تشيلسي يراهن على كايسيدو أمام باريس - بوابة الشروق
الجمعة 11 يوليه 2025 1:11 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل فريق عربي في دور المجموعات بمونديال الأندية؟



النتـائـج تصويت

مدرب تشيلسي يراهن على كايسيدو أمام باريس

الشروق
نشر في: الجمعة 11 يوليه 2025 - 12:26 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 يوليه 2025 - 12:26 ص

يحاول موسيس كايسيدو، لاعب وسط فريق تشيلسي، المشاركة مع ناديه أمام فريق باريس سان جيرمان، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال كايسيدو في تصريحات صحفية: "لا أعتقد أنني وصلت للقمة بالفعل، إنني أعمل على تحقيق ذلك، أريد أن أصبح واحدًا من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، لكنني بعيد للغاية عن ذلك الآن".

أضاف: "أعمل بجد كل يوم وأريد أن أظهر ذلك على أرض الملعب، أتطلع إلى تلك المباراة".

وأكد كايسيدو في ختام حديثه: "في الحقيقة، إن تركيزي ينصب فقط على لقاء سان جيرمان، نريد الفوز بهذه البطولة، وسنرى ما سيحدث لاحقًا".

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك