نتنياهو يلمّح إلى اتفاق سري مع ترامب بشأن غزة: سيُعلن في الوقت المناسب

ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وجود اتفاق غير معلن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتعلق بقطاع غزة وما بعد الحرب.

وقال نتنياهو، خلال مقابلة مع قناة "نيوزماكس" الأمريكية: "ما تم الاتفاق عليه بيني وبين الرئيس ترامب سيُكشف عنه في الوقت المناسب"، وفقًا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأضاف نتنياهو في تصريحاته: "نأمل التوصل إلى صفقة خلال أيام. لا يزال لدينا نحو 50 رهينة، 20 منهم نعلم أنهم أحياء، وقرابة 30 نعتقد أنهم فارقوا الحياة. أريد استعادة الجميع".

وأوضح أن هناك اتفاقًا حاليًا يقضي بأن تطلق حماس سراح 10 محتجزين مبدئيًا، وتسلم حوالي نصف الجثث، مؤكدًا التزامه باستعادة جميع الأسرى المتبقين، سواء الأحياء أو الموتى.

وتابع: "آمل أن نتمكن من إتمام ذلك في غضون أيام قليلة".

وكان نتنياهو أنهى زيارته إلى واشنطن، التي أعرب خلالها عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب بشأن وقف إطلاق النار، وصفقة لتبادل الأسرى.

ويأتي ذلك في وقت انطلقت فيه، يوم الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى اتفاق، يستند إلى مسودة مدعومة من الولايات المتحدة، تنص على هدنة أولية لمدة 60 يومًا.