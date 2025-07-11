ماليزيا وأمريكا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية

وقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الماليزي محمد حسن مذكرة تفاهم بشأن التعاون النووي المدني الاستراتيجي، بهدف دفع التعاون النووي السلمي بين الولايات المتحدة وماليزيا.

بالإضافة إلى ذلك، بدأ البلدان مفاوضات بشأن اتفاقية تعاون نووي مدني، تُعرف أيضًا باسم اتفاقية 123. وتُعزز هذه الاتفاقية الأمر التنفيذي رقم 14299 الصادر عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعنوان "نشر تقنيات المفاعلات النووية المتقدمة للأمن القومي".

ويستهدف الأمر التنفيذي تعزيز التعاون النووي المدني الدولي؛ وتعزيز الهيمنة الأمريكية الدولية في مجال الطاقة، وتأسيس شراكات استراتيجية في مجال الطاقة تمتد لعقود مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها؛ وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان.

وتُرسي اتفاقيات 123 إطارًا ملزمًا قانونًا للتعاون النووي السلمي الهام بين الولايات المتحدة وشركائها، مما يُرسي أساسًا لشراكات نووية مدنية استراتيجية طويلة الأمد عالميًا. كما تُسهم هذه الاتفاقيات في دعم الاقتصاد الأمريكي من خلال تعزيز القدرة التنافسية التجارية الأمريكية في السوق النووية المدنية العالمية، وتوفير فرص أكبر لزيادة مبيعات الطاقة النووية المدنية الأمريكية عالميًا.