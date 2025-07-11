 نبيل محمود: الزمالك يواجه حرب شائعات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نبيل محمود: الزمالك يواجه حرب شائعات

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 11 يوليه 2025 - 10:14 م | آخر تحديث: الجمعة 11 يوليه 2025 - 10:14 م

أكد نبيل محمود، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يسير بشكل جيد في الوقت الحالي بعد هيكلة قطاع كرة القدم.

وقال نبيل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "سعيد للغاية بتعيين جون إدوارد مديرا رياضيا لنادي الزمالك وأتمنى من وسائل الإعلام أن يتركوا نادي الزمالك لأننا نواجه حروب وشائعات غير مبررة في الفترة الكبيرة".

وأضاف: "الزمالك بيتنا الكبير ويشرفني العمل به في أى وقت، وأنصح حسام عبدالمجيد بالتركيز مع الفريق والتجديد لأن النادي هو الذي صنع اسمه والإحتراف سيأتي في وقته عندما يكون هناك عرض جيد يناسب النادي واللاعب".


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