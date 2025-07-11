الفيفا يحدد ملعب نهائي كأس العالم 2030

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استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على الملعب الذي ستقام عليه المباراة النهائية لكأس العالم 2030 حسبما أفاد تقرير صحفي.

وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، سيقام نهائي مونديال 2030 على ملعب سانتياجو برنابيو معقل فريق ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة أن الاتفاق تم بين مسئولي ريال مدريد والاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام منافسات كأس العالم 2030 في إسبانيا والبرتغال والمغرب، كما ستقام بعض مباريات هذه البطولة، في الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي، احتفالًا بالذكرى المئوية على أول بطولة لكأس العالم 1930.

جدير بالذكر أن النسخة المقبلة من كأس العالم والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك 2026، ستقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبا.