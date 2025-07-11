المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا يتوجه إلى كييف الأسبوع المقبل

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يعتزم كيث كيلوج، المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا، التوجه إلى كييف يوم الاثنين المقبل .

وصرح كيلوج لموقع الأخبار الأوكراني "نوفيني لايف"، على هامش مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في روما اليوم الجمعة، بأنه سيبقى في كييف لمدة أسبوع.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية لاحقا للصحفيين موعد الزيارة. ولم تتوافر في البداية أي معلومات عن جدول أعمال كيلوج.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا إلى إنهاء سريع للقتال في أوكرانيا، لكنه في الوقت ذاته مارس بشكل أساسي ضغوطا على كييف عبر تقليص شحنات الأسلحة إليها.

غير أن موقفه العلني تجاه موسكو أصبح في الآونة الأخيرة أكثر انتقادا.

وكان ترامب قد تعهد بنفسه بالإدلاء "بتصريح مهم" حول روسيا يوم الاثنين.