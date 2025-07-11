الرئيس اللبناني يؤكد: لا تطبيع مع إسرائيل في المرحلة الراهنة

اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن التطبيع مع إسرائيل "غير وارد في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة".

وقال عون أمام وفد مجلس العلاقات العربية والدولية، الجمعة، إن "‏السلام هو حالة اللا حرب، وهذا ما يهمنا في لبنان في الوقت الراهن، أما مسألة التطبيع فهي غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة"، بحسب شبكة "سكاي.نيوز.عربية" الإخبارية.

وتعتبر التعليقات أول رد فعل لبناني رسمي على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي قال في 30 يونيو الماضي إن إسرائيل "مهتمة" بتطبيع العلاقات مع سوريا ولبنان.

ومن جهة أخرى، أكد عون حرص لبنان على إقامة علاقات جيدة مع سوريا، مع "التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين".

وشدد الرئيس اللبناني على "أهمية وحدة اللبنانيين وتعاون مختلف الأفرقاء مع الدولة، من أجل حماية البلاد وتحصينها، ومواجهة ما يمكن ان يخطط لها من مؤامرات".

وأضاف: "قرار حصرية السلاح اتُّخذ ولا رجوع عنه، وقرار الحرب والسلم من صلاحيات مجلس الوزراء".

ونوه إلى الدور الذي يقوم به رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في "المساهمة بتثبيت الاستقرار، ودعم جهود إعادة بناء الدولة، وتحقيق مبدأ حصرية السلاح".