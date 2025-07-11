منتخب مصر تحت 16 سنة يختتم معسكر المقيمين بالخارج

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اختتم المنتخب الوطني تحت 16 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف معسكره الذي أقيم في الفترة من 6 يوليو حتى 10 يوليو بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر بالفوز على فريق نجوم المستقبل بسداسية نظيفة.

الجهاز الفني للفريق حرص على اقامة معسكره بتواجد 40 لاعبا من المقيمين خارج مصر من دول مختلفة شملت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا والسويد والإمارات العربية المتحدة والسعودية لإتاحة الفرصة لضم لاعبين جدد ورؤية أكبر قدر من اللاعبين في هذة المرحلة العمرية.

وأبدى أعضاء الجهاز الفني إعجابهم ببعض العناصر المميزة في هذا المعسكر مؤكدين أنهم سيكونون اضافة للفريق في الفترة المقبلة.