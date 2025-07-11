وصف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، السد العالي بأنه «حامي الحمى لمصر قولا واحدًا»، مؤكدا أنه لولا هذا «المنشأ العبقري» لما استطاعت مصر تحمل التبعات الناتجة عن الملء الأحادي للسد الإثيوبي.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر « MBC مصر» إن السد العالي نظم الري في مصر وحماها من فترات الجفاف والفيضان، وسمح بالتوسع الزراعي، مؤكدا أن إيجابياته الهائلة «لا تقارن» بأي آثار سلبية.

وشدد على الأهمية التاريخية للسد العالي، معتبرا أنه «أهم منشأ في القرن العشرين، ومن أهم المنشآت التي تم إنشاؤها في العالم» موضحا أن هذه المكانة لا تعود لحجمه؛ ولكن لتأثيره على الدولة المصرية.

ورد على سؤال الإعلامي شريف عامر «يعني لو مكنش السد العالي موجود، مكناش عرفنا نمر من المراحل الخمس لملء السد الإثيوبي»، قائلا: «لا مكناش نقدر نتحمل هذه الطريقة، وخصوصا إذا جاءت في فترة جفاف، مكناش نقدر نتحمل اللي بيحصل ده.. هو اللي خلانا نقدر نتحمل ملء السد الإثيوبي».

وشدد أن الدولة المصرية لن تسمح بأن يتأثر المجتمع «بأي تلاعب بالمياه المصرية»، مضيفا أن: «مصر دولة تحترم الدستور والقوانين الدولية، وتتبع في سياستها الخارجية سياسة النفس الطويل؛ ولكن لا ننسى حقوقنا أو نتخلى عنها».

واختتم مؤكدا احترام مصر لميثاق الأمم المتحدة الذي يحكم كيفية التصرف في مثل هذه الحالات.