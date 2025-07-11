وزير الري: السد الإثيوبي يمس الأمن القومي المصري ووجود الدولة المصرية

علق الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على إعلان إثيوبيا الأخير عن الافتتاح الرسمي للسد، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها إثيوبيا عن اكتمال السد.

وشدد خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر «MBCمصر» أن ملف سد النهضة «يمس الأمن القومي المصري»، قائلا: «هذا الموضوع بالنسبة إلينا في منتهى الأهمية، وحساس جدًا للدولة المصرية، هذا السد الإثيوبي يمس الأمن القومي المصري، ويمس الوجود للدولة المصرية».

وأكد أن تعامل مصر مع الأزمة يحدث عبر منظومة الدولة؛ وليس من منطلق عاطفي، قائلا: «الموضوع ليس له علاقة بالأحاسيس، ولكن له علاقة بمنظومة الدولة وكيف تتعامل مع هذا الملف الحساس الخطير جدًا».

وأشار إلى وجود اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية بشكل يومي وأسبوعي، ومراجعة ما يحدث فيه وما يجري في ملف المياه بشكل عام، بالإضافة إلى ترقب الكثير من مؤسسات الدولة وعقد اجتماعات مستمرة مع جميع مؤسسات الدولة لتقييم الوضع المائي في مصر.

وأكد أن ما يهم مصر هو الإجراءات الفعلية على الأرض المتمثلة في كميات المياه المحجوزة والمُصرّفة؛ وليس الخطاب السياسي الموجه للشعب الإثيوبي، معقبا: «ما يعنيني هو ما تحجزه من مياه، وما يتم تصريفه من المياه، وكيف يتم تصريف المياه في توقيتات مختلفة، أما الخطاب السياسي الذي يخاطب الشعب الإثيوبي لتحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا، فهو موضوع مفهوم ومشهد واضح جدا بالنسبة لنا».

وشدد أن مخاطبة إثيوبيا للرأي العام العالمي هي محاولة «لتحسين صورتها الذهنية بعد بناء سد غير شرعي يخالف القانون الدولي».