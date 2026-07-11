كورتوا يكشف سبب استبداله في مباراة بلجيكا وإسبانيا

تحدث تيبو كورتوا، حارس مرمى منتخب بلجيكا، عن الإصابة التي أجبرته على مغادرة مواجهة إسبانيا في ربع نهائي كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه كان يرغب في مواصلة اللعب رغم شعوره بالألم.

وأوضح الحارس البلجيكي أنه تعرض لانزعاج في العضلة الأمامية للفخذ عقب تنفيذ إحدى ركلات المرمى، لكنه أبلغ الجهاز الفني بأن المشكلة كانت تظهر فقط عند إرسال الكرات الطويلة، بينما لم يكن يعاني من أي صعوبة في حماية المرمى أو استكمال اللقاء.

وأشار كورتوا إلى أن القرار النهائي جاء من المدرب رودي جارسيا، الذي فضّل استبداله حفاظًا على حالته، مضيفًا أنه تقبّل القرار لأن مصلحة المنتخب تأتي قبل أي شيء، لكنه شعر بإحباط كبير بعد مغادرة الملعب، إذ كان يثق في قدرته على مساعدة بلجيكا أمام المنتخب الإسباني.

وشهدت المباراة خروج كورتوا في الشوط الثاني، قبل أن يستقبل الحارس البديل هدفًا قاتلًا في الدقيقة 88، بعدما استغل المنتخب الإسباني خطأً دفاعيًا ليحقق الفوز بنتيجة 2-1 ويحجز مقعده في نصف نهائي كأس العالم 2026، فيما انتهى مشوار المنتخب البلجيكي عند الدور ربع النهائي.