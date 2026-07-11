ذا أثلتيك: الاتحاد الأرجنتيني يحقق في اختراق إلكتروني بسبب مباراة مصر

كشفت صحيفة "ذا أثلتيك" أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم فتح تحقيقًا بعد تعرضه لاختراق إلكتروني محتمل، إثر إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى عدد من الصحفيين تتضمن انتقادات حادة لقرارات التحكيم في مواجهة الأرجنتين ومصر بدور الـ16 من كأس العالم 2026.

وذكرت الصحيفة أن أحد مراسليها تلقى رسالة بريد إلكتروني حملت عنوان: "اختراق للنظام.. قرار غير عادل"، وجاء في بدايتها: "السرقة لن تمر دون ملاحظة"، كما تضمنت مطالب بـ"تحقيق العدالة" للمنتخب المصري ومدربه حسام حسن.

وأكد الاتحاد الأرجنتيني، في بيان رسمي، أنه يحقق في الواقعة، مشيرًا إلى أن الرسائل "ربما" أُرسلت من أحد حساباته الإلكترونية، لكنها لم تصدر أو تُعتمد من قبل مسؤولي الاتحاد.

وأشارت "ذا أثلتيك" إلى أن مواجهة الأرجنتين ومصر ستظل واحدة من أكثر مباريات كأس العالم إثارة، بعدما قلب المنتخب الأرجنتيني تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة 3-2، بتسجيل ثلاثة أهداف خلال آخر 13 دقيقة من اللقاء.

ورغم ذلك، أثارت المباراة جدلًا واسعًا بسبب عدد من القرارات التحكيمية، أبرزها إلغاء هدف للمنتخب المصري في الدقيقة 60 بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR)، إلى جانب مطالبات باحتساب ركلة جزاء لمصر في الدقائق الأخيرة، وهو ما فتح باب الانتقادات بشأن التحكيم.

وكان لاعبو المنتخب المصري والجهاز الفني قد أبدوا اعتراضهم على القرارات التحكيمية عقب المباراة، حيث أكد المدير الفني حسام حسن أن فريقه حُرم من هدف صحيح وركلة جزاء، فيما انتقد مصطفى زيكو أداء الحكم، معتبرًا أن القرارات أثرت في نتيجة اللقاء.