الشباب السعودي يتعاقد مع الألماني ليتش

بدأ نادي الشباب مرحلة جديدة بإعلانه التعاقد مع المدرب الألماني توماس ليتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد، في إطار سعي الإدارة لإعادة الفريق إلى المنافسة بعد النتائج المتواضعة التي حققها في الموسم الماضي.

ويمتلك ليتش خبرة تدريبية تمتد منذ عام 1997، وسبق له قيادة 10 فرق، أبرزها ريد بول سالزبورج النمساوي، الذي واجه الهلال السعودي في كأس العالم للأندية الصيف الماضي وتعادل معه دون أهداف.

وبانضمام ليتش، يرتفع عدد المدربين الألمان في دوري روشن السعودي إلى ثلاثة، إلى جانب ماتياس يايسله مدرب الأهلي وبينس فيسينج مدرب الاتحاد.

وجاء الإعلان عن المدرب الجديد بعد ساعات من انطلاق استعدادات الشباب للموسم المقبل، وبعد أيام من تعيين الفرنسي أوليفييه رينارد مديرًا رياضيًا للنادي، في خطوة تعكس توجه الإدارة نحو إعادة بناء المنظومة الفنية وتعزيز العمل المؤسسي داخل النادي.