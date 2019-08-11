مصدر بالتحالف العربي: قوات الانتقالي بدأت في الانسحاب من بعض المواقع في عدن

أعلن مصدر مسئول في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قوات المجلس الانتقالي في عدن بدأت في الانسحاب من بعض المواقع التي سيطرت عليها مؤخرا في العاصمة المؤقتة.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد عن المصدر قوله "إن على رأس المواقع التي بدأت قوات المجلس الانتقالي الانسحاب منها المناطق المحيطة بقصر المعاشيق".. مشيرا إلى ترحيب التحالف بخطوات المجلس الانتقالي الأولية ومراقبته الانسحاب الكامل.

وكشف أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي قد أبلغ قيادة التحالف العربي في عدن قبوله بكافة المطالب بما فيها الانسحاب من المواقع التي سيطر عليها، كما لفت إلى قبوله الدعوة للاجتماع في السعودية.

وكان المجلس الانتقالي أعلن، في وقت سابق اليوم، التزامه بوقف إطلاق النار في عدن استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية في اليمن، فيما اعتبرها الأخير خطوة غير كافية وقام باستهداف أحد المواقع التي يسيطر عليها قوات الانتقالي.