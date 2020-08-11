أكد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أنه سوف يتم إعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية، غدا الأربعاء، على أن يتم اعتماد النتيجة (للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠) للقسم العلمي والأدبي والبعوث الإسلامية، والعلوم الإسلامية، بعد غد الخميس، وإتاحتها لجميع الطلاب بشكل رسمي.

وأوضح الأزهر الشريف- في بيان اليوم الثلاثاء - أنه سوف يعقد مؤتمرا صحفيا يتم بثه من خلال الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، وانستجرام، للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية، يوم الخميس ظهرا، يتناول فيه كافة الأمور والتفاصيل المتعلقة بنتيجة الامتحانات والإعلان عن الأوائل ونسب النجاح لكل شعبة، يليه إتاحة النتيجة لكل الطلاب على كلٍّ من الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر، والصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع فيسبوك، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.