نبيلة عبيد تستعيد ذكريات «كشف المستور» مع جمهورها على إنستجرام

كشف المستور...من أفلامي السينمائيه الكبيره..اللي الناس حبته و انا برضه حبيته جدا و بعتبره من اهم الافلام اللي قدمتها للسينما المصريه... مع الكاتب الكبير وحيد حامد والمخرج الراحل عاطف الطيب مساء الفل عليكم يا احلى ناس... #سينما_نبيله_عبيد