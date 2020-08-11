نبيلة عبيد تستعيد ذكريات «كشف المستور» مع جمهورها على إنستجرام

في تواصلها اليومي مع جمهورها المتابع لحسابها الرسمي على "إنستجرام"، اختارت الفنانة نبيلة عبيد أن تهدي جمهورها مشهدا من فيلم "كشف المستور".

وعلقت عبيد قائلة: "كشف المستور من أفلامي السينمائية الكبيرة، اللي الناس حبته، وأنا برضه حبيته جدا، وباعتبره من أهم الأفلام اللي قدمتها للسينما المصرية، مع الكاتب الكبير وحيد حامد والمخرج الراحل عاطف الطيب".

وفيلم "كشف المستور" إنتاج 1994، وشارك في بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم فاروق الفيشاوي ونجوم فؤاد ويوسف شعبان وحسن كامي وعايدة عبدالعزيز وشويكار.

وتدور أحداثه، حول امرأة تدعى سلوى بعد عملها لخدمة المخابرات في فترة مراكز القوى، وبعد أن تم استغلال جمالها للإيقاع بالشخصيات الهامة، تعتزل هذا العمل وتتزوج من أستاذ مرموق وتحيا حياة فاضلة، ولكن بعد 20 عامًا يحتاج رئيس المخابرات لخدمة من نفس النوع ويهددها بشريط قديم حتى تستجيب لطلبه.