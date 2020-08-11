إقبال محدود بلجان فيصل في أولى ساعات انتخابات مجلس الشيوخ

بدأت لجان منطقة فيصل في استقبال الناخبين، والتي فتحت أبوابها منذ التاسعة من صباح اليوم، في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالداخل.

وشهدت اللجان إقبالا طفيفا حتى الآن من الناخبين من مختلف الأعمار، استعدادا للإدلاء بأصواتهم، كما وصل -أيضا- أعضاء الهيئات القضائية ومعاونيهم لكل اللجان لبدء عمليات الاقتراع.

وحرص الناخبون ومسئولو اللجان على ارتداء الكمامات أثناء أعمال التصويت، فضلا عن التباعد بين صفوف الناخبين، وتوفير مظلات نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

وانتشرت أمام اللجان قوات الأمن من الجيش والشرطة، للتأمين وتنظيم دخول الناخبين، وفرض حالة من الهدوء بمحيط اللجان.

وتبدأ، اليوم، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردي، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات، كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية للتعامل مع القلم المستخدم في إبداء الرأي؛ منعا لنقل العدوى.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، فيما انتهى المصريون بالخارج أمس من التصويت فى تلك الانتخابات عبر البريد فى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أجنبية، فيما وقّع المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، أمس الأول، بمقر الهيئة الوطنية، بروتوكول تعاون مع الجامعة العربية برئاسة السفير أحمد رشيد خطابى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ.