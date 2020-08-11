قال الكاتب السياسي، الدكتور عبد المنعم سعيد، إنه «من الصعب أن يتم الآن تقييم حجم إقبال المواطنين على انتخابات مجلس الشيوخ»، مشيرًا إلى أن الصورة ستتضح في نهاية اليوم.

وأضاف «سعيد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الثلاثاء، أن «مصر لها تجربة كبيرة في مجلس الشيوخ، حيث كان جزءًا أساسيًا في دستور 1923، ثم عاشت مصر بعد عام 1952 في ظل مجلس واحد وهو الشعب، ثم جرى تعديل عام 1980 أدى إلى إنشاء مجلس الشورى».

وأوضح أن «انتخابات مجلس الشيوخ تعتبر مرحلة من مراحل استكمال ثبات الدولة، من خلال اكتمال جميع مؤسساتها اعتبارًا من مجلس النواب ثم الشيوخ ثم المحليات».

وحث المواطنين على النزول إلى اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، قائلًا: «المصري قراره في صوته».

وانطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمختلف المحافظات المصرية، في اليوم الأول من أيام الاقتراع.

ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، وتجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.