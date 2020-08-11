أتالانتا يريد أن يرسم الابتسامة على وجوه سكان مدينة برجامو الإيطالية

يثق فريق أتالانتا الإيطالي لكرة القدم أنه جاهز لجعل سكان مدينة برجامو يشعرون بالفخر، عندما يواجه فريق باريس سان جيرمان، المدجج بالنجوم، غدا الأربعاء في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وكانت مدينة برجامو من بؤر انتشار فيروس كورونا في إيطاليا، وحدث بها الكثير من الوفيات، وقال مدرب الفريق جيان بيير جاسبريني في مؤتمر صحفي افتراضي اليوم الثلاثاء أن "هناك تحفيز إضافي بسبب ما حدث".

وأضاف :"يجب أن نمثل مدينتنا بأفضل طريقة ممكنة وأن نجعلهم يبتسمون. نعلم أن سكان برجامو ينتظرون هذه المباراة بشغفهم وحبهم لفريق أتالانتا".

وتحدث الهولندي مارتين دي رون لاعب وسط الفريق عن "مباراة مهمة للغاية للجميع" وقال إن لعب مباراة مثل هذه أمام لاعبين مثل نيمار وكيليان مبابي كان "حلما للعديد من اللاعبين. نحن متحمسون، ونركز بشدة على المباراة".

ووصف جاسبريني اللاعب نيمار "بأحد أفضل اللاعبين في العالم" و"يعد مشكلة لأي فريق يواجهه" مضيفا :"أفضل طريقة لمواجهة نيمار هي اللعب بشكل جيد، ويجب على الجميع أن يكونوا في كامل تركيزهم".

وقال المدرب إن فريقه متحمس وثقته مرتفعة بعد أن أنهى الدوري الإيطالي في المركز الثالث، وسجل فريقه أكبر عدد من الأهداف في الدوري حيث سجل 98 هدفا.

وقال جاسبريني :"نصل ونحن في أفضل حالاتنا الذهنية بفضل احتلالنا للمركز الثالث والتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل".

وأضاف :"أظهرنا أن فريقا ليس لديه خبرة أوروبية بإمكانه أن يقدم عروضا جيدا طالما لديه الرغبة والدافع والحماس. أعتقد أن الناس يحبون هذا كثيرا، يجب أن نلعب بهذه القيم وأن نحاول ألا نخيب ظنهم".