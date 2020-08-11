وزير خارجية الأردن: لبنان لن يكون وحيدا في مواجهة تداعيات الانفجار

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم الثلاثاء أن لبنان لن يكون وحيدا في مواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن الصفدي قوله، عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا ببيروت، إن "مصاب لبنان مصابنا وقد نقلت إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هذه الرسالة".

ولفت إلى أن "المستشفى الميداني الأردني سيبقى طالما هناك حاجة إليه، وسيكون هناك طائرات تحمل مساعدات لبيروت وأولها يصل بعد غد الخميس ، ولبنان لن يكون وحيدا في مواجهة تداعيات الانفجار".

ووصل الوزير الصفدي اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي، ومن المقرر أن يلتقي أيضا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ، وسيزور المستشفى الأردني في بيروت.

وضرب انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، ما أحدث دماراً هائلاً في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات بعيدة، كما تضرر العديد من المستشفيات في العاصمة وباتت غير صالحة للاستخدام.

وأسفر الانفجار عن سقوط 164 قتيلا ونحو 6000 جريح، حسبما أفادت بيانات وزارة الصحة اللبنانية .