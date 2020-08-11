البابا تواضروس يستقبل وفدا من مركز معلومات مجلس الوزراء

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، وفدا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح اليوم - إنه تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمركز.

وأوضح أن الوفد تكون من المهندس سامح سليم رئيس قطاع موارد البيانات بالمركز، والمهندس فايز رزق الله مسئول إقليمي شمال ووسط الصعيد.

وفي سياق آخر، أدلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ صباح اليوم، بمدرسة القبة الفداوية الابتدائية بمنطقة الوايلي.

وحرص قداسة البابا تواضروس الثاني على ارتداء الكمامة الطبية أثناء تواجده في اللجنة الانتخابية، وسط إجراءات احترازية ووقائية تم اتباعها داخل اللجات الانتخابية، فيما احتشدت مجموعة من المواطنين لتقديم التحية لقداسة البابا قبل دخوله إلى اللجنة الانتخابية.