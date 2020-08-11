المملكة المتحدة تسجل أسرع انخفاض في معدل التوظيف منذ أكثر من عقد

سجلت المملكة المتحدة أسرع انخفاض في معدل التوظيف منذ أكثر من عقد، حيث فقدت 220 ألف شخص وظيفته بين شهري أبريل ويونيو من العام الجاري، وهو أكبر انخفاض ربع سنوي منذ الأزمة المالية.

وأظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني - وفقًا لما نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية اليوم الثلاثاء - أنه تم شطب 730 ألف شخص من رواتب الشركات منذ أن تسببت جائحة فيروس كورونا في إغلاق كامل للدولة في مارس الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع الحقيقي للعمالة في المملكة المتحدة ربما يكون غير واضح بسبب مخطط الحكومة بإعطاء إجازة للعاملين، ويخشى الكثير فقدان وظائفهم عند انتهاء المخطط الحكومي في أكتوبر القادم، في الوقت الذي يظل الطلب فيه على العمالة منخفضًا.