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أعداد جريدة الشروق
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مجلس السيادة السوداني: الحكومة الانتقالية حققت إنجازات ولن نسمح بحدوث انقلاب عسكري

الخرطوم (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 11 أغسطس 2021 - 10:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 أغسطس 2021 - 10:49 ص

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو أن الحكومة الانتقالية حققت إنجازات عديدة "بالنظر إلى حصار استمر 30 عاما على البلاد".

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) الليلة الماضية عنه القول إن "الدولة، برغم الهفوات، تمضي بخطى ثابتة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية"، لافتا إلى أن "الحكومة الانتقالية حققت إنجازات بعودة السودان إلى حضن المجتمع الدولي، وبدء إعفاء الديون، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فضلاً عن تحقيق السلام الذي يعد الإنجاز الأكبر كونه حقن دماء السودانيين".

وحمل من وصفهم بـ"فاقدي الوطنية" المسؤولية عن بعض الإخفاقات التي تشهدها الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن هؤلاء لو تحلوا بالوطنية بقدر يسير لتجاوز السودان الوضع الذي يعيشه الآن، مضيفا أن السودان غني بموارده التي تحتاج إلى الاستغلال الأمثل وإدارتها بوطنية لصالح البلاد.

وطمأن دقلو بعدم حدوث انقلاب عسكري يقوض الفترة الانتقالية. وقال :"نحن العسكريون لن نسمح بحدوث انقلاب ... نريد تحولا ديمقراطيا حقيقيا عبر انتخابات حرة ونزيهة".

 


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