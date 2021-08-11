السعودية تنظم معرض الدفاع العالمي بمشاركة 800 جهة

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تنظم الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية معرض الدفاع العالمي في مارس المقبل، بمشاركة أكثر من 800 جهة وذلك تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويعد المعرض الحدث العالمي الرائد في مجالات الأمن والدفاع، ويعقد لأول مرة في المملكة، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء.

ويحظى المعرض بدعم تكاملي من الوزارات والهيئات ذات الصلة في المملكة، وتشارك فيه الجهات الاستراتيجية في القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة.

وتنظم النسخة الأولى من المعرض في مقرّ تم تجهيزه خصيصاً في العاصمة الرياض لهذا الحدث في العاصمة الرياض ، ويمتد على مساحة تقارب 800 ألف متر مربع.

ويجمع أكثر من 800 جهة عارضة منها 100 شركة محلية مختصة في قطاع الدفاع والأمن، إلى جانب كبار المسؤولين والوفود العسكرية من مختلف أنحاء العالم.

ويعدّ المعرض أول منصة عالمية للتوافق العملياتي في صناعة الأمن والدفاع، حيث يستعرض أحدث التقنيات في مجالات البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات.

ويقام المعرض مرّة واحدة كل عامين ابتداءً من النسخة الأولى المقرّر إقامتها في العاصمة الرياض لتسليط الضوء على أحدث ما توصّل إليه التوافق العملياتي في حلول الدفاع.