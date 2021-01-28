معهد روبرت كوخ يعلن تجاوز قمة الموجة الصيفية لكورونا في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات أنه رصد انحسارا لتفشي وباء كورونا في ألمانيا في الفترة الأخيرة، ومن ثم أعلن عن تجاوز قمة الموجة الصيفية لكورونا.

وفي تقريره الأسبوعي عن وضع الوباء، كتب المعهد مساء اليوم الخميس أن المعدل الأسبوعي للإصابات تراجع في الأسبوع الماضي مجددا بنسبة 27% بعد التراجع الملحوظ الذي سجله في الأسبوع السابق عليه.

وأوضح المعهد أن التراجع حدث في كل الولايات وفي كل الشرائح العمرية.

وذكر المعهد أن أعداد إصابات كورونا المصحوبة بأعراض حادة لعدوى الجهاز التنفسي وكذلك أعداد الحالات التي تطلبت زيارة للطبيب تراجعت على نحو "بدا معه أن الذروة الراهنة للموجة تم تجاوزها".

وتابع المعهد أن عدد حالات دخول المستشفى بالنسبة للأشخاص الذي كان لديهم عدوى تنافسية خطيرة بعد تشخيص إصابتهم بكوفيد-19، انخفض في الأسبوع الماضي أيضا كما هو الحال مع عدد مرضى كوفيد-19 الذين استلزم دخولهم أقسام الرعاية المركزة.

ونوه المعهد أيضا إلى حدوث انخفاض مؤخرا في عدد حالات الوفيات المرتبطة بالإصابة بكورونا حيث وصل عدد هذه الحالات في الأسبوع الماضي إلى 372 حالة مقارنة بـ444 حالة في الأسبوع السابق عليه.

وذكر المعهد أنه يبدو أن حالات الإصابة بمسار خطير للمرض تجاوزت ذروة الموجة الراهنة، ولفت المعهد إلى أن الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 80 عاما لا يزالون في طليعة المتأثرين بهذه المسارات الخطيرة.

ورأى خبراء المعهد أنه رغم ما شهده الأسبوع الماضي من تراجع وتحسن للموقف، فإن ضغط العدوى لا يزال كبيرا في كل الشرائح العمرية وكذلك الحال بالنسبة للأعباء على نظام الصحة.

وفيما يتعلق بالأسابيع المقبلة، توقع المعهد "استمرار العدد المرتفع لحالات دخول المستشفيات وأقسام الرعاية المركزة وحالات الوفيات ولاسيما في الشرائح العمرية الكبيرة".

ودعا المعهد مجددا إلى ضرورة الالتزام "بشكل ملح" بتوصيات تجنب الإصابة بالعدوى كما أكد على أهمية أخذ تطعيم كورونا.