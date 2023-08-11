 مسؤول أمني إسرائيلي يحذر: الجيش يواجه مشكلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسؤول أمني إسرائيلي يحذر: الجيش يواجه مشكلة


نشر في: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 10:04 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 10:04 ص

حذر مسؤول أمني إسرائيلي من أنه في غضون شهر ستواجه "إسرائيل مشكلة في جهوزية الجيش للحرب"، في حال استمرار الحكومة بالتشريعات القضائية.

وكشف المسؤول الأمني "أننا سنواجه مشاكل خاصة في سلاح الجو"، مشددا على أن "الجهد الرئيسي هو بذل كل ما في وسعنا لمنع فقدان الكفاءة".

وفي غضون ذلك، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتماد الخط الذي يقوده رئيس الأركان ووزير الأمن في محاولة لتهدئة الأوضاع وإعادة جنود الاحتياط إلى صفوف الجيش.

وحسب التقارير الإسرائيلية فإن نتنياهو يريد العمل بهدوء، بمساعدة الإقناع والتأييد أمام المتجندين، حتى لا تتضرر كفاءة الجيش الإسرائيلي.


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