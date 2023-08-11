جوارديولا: هاري كين مهاجم استثنائي

أثنى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم على النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، وذلك في الوقت الذي يبدو فيه كين قريبا من الانضمام إلى بايرن ميونخ الألماني، الذي سبق لجوارديولا تدريبه.

وقال جوارديولا قبل مباراة مانشستر سيتي أمام بيرنلي اليوم الجمعة في افتتاح منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز :"هو مهاجم استثنائي، وقد أظهر ذلك على مدار عدة أعوام."

وأضاف جوارديولا أن هاري كين يمكنه التسجيل بقدمه اليسرى أو اليمنى أو برأسه، ويمكنه التراجع وصناعة الأهداف.

ووصف جوارديولا كين بأنه "لاعب من الطراز الأول" لا يتفوق عليه سوى ألان شيرار في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسبق لجوارديولا تدريب بايرن ميونخ بين عامي 2013 و2016 قبل أن ينتقل لتدريب مانشستر سيتي.

وشكل التعاقد مع هاري كين أحد أولويات بايرن ميونخ في سوق الانتقالات ويتوقع أن ينضم إلى الفريق لسد الفجوة التي واجهها الفريق برحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني قبل عام واحد.

وذكرت تقارير إخبارية اليوم الجمعة أن كين وافق على الانتقال إلى بايرن ميونخ قادما من توتنهام، كما تردد أنه سيخضع للفحص الطبي اليوم وقد يجرى الإعلان عن الصفقة رسميا خلال ساعات.

وذكرت تقارير أمس أن الناديين توصلا إلى اتفاق لانتقال اللاعب مقابل 110 ملايين يورو (120 مليون دولار) إلى جانب المتغيرات.